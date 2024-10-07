«Никто никого не обижал». Мать смолинского маньяка дала показания в суде

Рассматривающий дело смолинского маньяка Владимира Ческидова Советский суд Челябинска приступил к допросу свидетелей. Первой показания дала мать обвиняемого Валентина, которая знала о том, что сын на протяжении 19 лет удерживал в своем доме пленницу. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому журналисты смогли пообщаться с женщиной только перед кабинетом судьи и после окончания слушаний.

Валентина сразу заявила, что сын всегда был нормальным, не пил и не курил. По ее словам, судье она рассказала то же самое, о чем говорила с самого начала.

«Жили дружно. Никто никого не обижал», — сказала женщина.

На вопрос о том, могла ли пленница покинуть дом, мать смолинского маньяка заявила, что, по ее мнению, девушку никто не удерживал.

Присутствовавший на заседании Ческидов в коротком комментарии журналистам заявил, что его подставили.

Как пояснила старший помощник прокурора Советского района Челябинска Мария Ломакина, в ходе допроса мать Ческидова рассказала все, что ей известно о проживании сына с пострадавшей.

«Обвиняемый спокойный, вопросов матери не задавал. Мать отвечала на вопросы судьи», — заявила представитель обвинения.

Ломакина добавила, что следующее заседание пройдет 14 октября. На нем заслушают оставшихся свидетелей, а также изучат письменные доказательства.

По версии следствия, Владимир Ческидов в 2009 году заманил домой 19-летнюю девушку и удерживал на протяжении 14 лет, подвергая насилию и используя в качестве домашней прислуги. Вырваться из плена пострадавшая смогла в 2023 году, когда Ческидов лег на лечение в психиатрическую больницу. Следователи в ходе осмотра нашли в доме останки еще одной женщины. Судебная экспертиза признала мужчину невменяемым, поэтому максимальное наказание, которое ему грозит — принудительное лечение в закрытой психиатрической клинике.