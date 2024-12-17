«Смешно слушать». Захарова оценила заявление Госдепа о теракте против Кириллова

США создали и финансировали киевский режим, поэтому заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова прозвучало смехотворно. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что все доказательства налицо. Она напомнила, что официальные лица в Вашингтоне ни разу не осудили «ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства».

Так Захарова отреагировала на выступление официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера, заявившего, что американские власти не имеют отношения к теракту, в результате которого погиб российский генерал.

Ранее дипломат обвинила союзников киевского режима в укрывательстве военных преступлений украинских боевиков, частью которых стал и теракт СБУ против генерала Кириллова.