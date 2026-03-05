Смертельная поножовщина у станции метро «Сокол» в Москве попала на видео

Драка, переросшая в поножовщину, произошла накануне вечером на Ленинградском проспекте в Москве. Побоище зафиксировала камера внешнего видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Жертвой случившегося стал 23-летний молодой человек, еще одного пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали, это 27-летний мужчина.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Что стало причиной конфликта, приведшего к такому исходу, пока не сообщается.

Ранее в Сергиевом Посаде мужчина зарезал сожительницу и ударил ножом соседку, к которой та побежала за помощью, после чего покончил жизнь самоубийством. Следственный комитет возбудил уголовное дело.