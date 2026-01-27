Следователи завели дело после смертельной поножовщины в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде завели уголовное дело за убийство местной жительницы и покушение на убийство еще одной. Об этом сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

По предварительной информации, 27 января в одной из городских квартир мужчина во время ссоры набросился с ножом на сожительницу.

Раненая женщина побежала к соседям за помощью, однако злоумышленник догнал ее и нанес еще несколько ранений. Также он ударил ножом соседку, открывшую дверь.

«Сожительница нападавшего скончалась на месте происшествия, вторая потерпевшая госпитализирована в больницу», — рассказали в ведомстве.

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия и допросам.

Устроивший смертельную поножовщину в Сергиевом Посаде мужчина покончил с собой. Об этом 360.ru рассказали очевидцы происшествия. Они подчеркнули, что у погибшей остался несовершеннолетний сын.

Ранее стало известно, что страдающий ОКР житель Москвы пытался зарезать жену и сына. Против него завели уголовное дело.