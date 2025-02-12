Слушание дела о теракте на Крымском мосту начали в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к слушанию дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году. Материалы по делу поступили в суд в конце 2024 года.
Обвиняемыми по делу проходят Роман Соломко, Артур Терчанян, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Олег Антипов, Александр Былин, Артем Азатьян и Георгий Азатьян.
Следствие инкриминировало им незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств. Терчаняну и Соломко также вменили контрабанду взрывчатки.
В среду, 12 января, военный суд приступил к слушанию уголовного дела.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика погиб водитель и еще четыре человека, находившихся в легковом автомобиле поблизости.
Ранее следователи заочно обвинили руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в организации теракта на Крымском мосту
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