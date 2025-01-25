Слухи о сбежавшем заключенном из СИЗО в ДНР опровергли

ГУ ФСИН ДНР: вопреки слухам побегов из СИЗО в ДНР не было

Главное управление ФСИН России по Донецкой народной республике опровергло информацию о побеге обвиняемого из следственного изолятора. Об этом 360.ru сообщил представитель ведомства.

Сообщения о якобы побеге из СИЗО в ДНР заключенного, которого приговорили к 10 годам тюрьмы за вымогательство, разбой и незаконное хранение взрывчатки в Мурманске, появилось в соцсетях.

«В сети интернет распространяется недостоверная информация, что из учреждения, подведомственного ГУ ФСИН, совершил побег осужденный. Данная информация не соответствует действительности, побегов осужденных не допущено», — сообщили в главном управлении.

Ранее военного из Тульской области суд приговорил к шести годам тюрьмы за самовольное оставление места службы. По данным обвинения, «он убыл к месту своего проживания, где стал проводить время по своему усмотрению».