Случайно сдавшийся полиции поджигатель военкомата в Волоколамске получил срок

Гражданин Молдавии Максим Васюк проведет девять лет в заключении за попытку поджечь военкомат в Волоколамске по заданию украинских кураторов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Мужчина сам предложил администрации украинского Telegram-канала услуги подрывника. Он сделал бутылки с зажигательной смесью и ночью 22 ноября 2023 года поехал в Волоколамск. Васюк бросил несколько бутылок в окно военкомата, скрылся, но в тот же день попал в руки правоохранителей.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям 30 и 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»), 2-й Западный окружной военный суд приговорил иностранца к девяти годам колонии. Из них первые три он проведет в тюрьме, остальные в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Раскрыть преступление помог случай, сообщил источник 360.ru. Васюк бросил в военкомат не все бутылки, его спугнули проехавшие мимо «Жигули». Поджигатель убежал в лес и заблудился, а когда вышел к трассе поймал попутку — автомобиль сотрудников полиции. От парня сильно пахло бензином и гарью.

Ранее прошел суд над мужчиной, который в Волоколамске бросил гранату в магазин. Осколки повредили здание и машину, ущерб оценивался в 800 тысяч рублей.