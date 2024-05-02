Жителю Волоколамска дали 7 лет колонии за подрыв магазина гранатой | 360°

Криминал 02 мая 2024, 11:34 Жителю Волоколамска дали 7 лет колонии за подрыв магазина гранатой Суд приговорил к семи годам колонии взорвавшего магазин жителя Волоколамска Пресс-служба прокуратуры Московской области

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Волоколамский городской суд вынес приговор в отношении жителя Подмосковья, который бросил боевую гранату в местный магазин. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры Московской области

Пьяный мужчина агрессивно вел себя в магазине и стал конфликтовать с продавцом. Когда его попросили покинуть здание, житель Подмосковья отправился к себе в гараж и взял ручную гранату.

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«Затем вернувшись к магазину, выдернул чеку и бросил взрывное устройство в его сторону, которое сдетонировало, повредив осколками здание и припаркованный автомобиль», — указали в пресс-службе.

Ущерб магазину составил примерно 800 тысяч рублей. Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве, незаконном хранении взрывных устройств и умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее 32-летний москвич попытался поджечь самолет в Сочи и предупредил экипаж, что у него в сумке лежит тротил, сообщил RT. Взрывных устройств при нем не оказалось, и полиция составила протокол об административном правонарушении.