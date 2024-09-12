Новый фигурант появился в деле о покушении на Захара Прилепина

Представший перед Западным окружным военным судом украинец Александр Пермяков, совершивший покушение на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, действовал вместе с сообщником. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве не раскрыли роль и личные данные пособника преступления, но уточнили, что его объявили в розыск.

Пермякова обвинили в совершении теракта, прохождении обучения для диверсии, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывчатки, а также использовании поддельного удостоверения.

По данным следствия, подсудимый прошел подготовку на Украине и покушение на Прилепина совершил по заказу СБУ. От своего куратора он получил данные тайника с боеприпасами, из которых собрал бомбы, которые установил на проселочной дороге.

После подрыва машины писателя Пермяков готовился к бегству из России по подложному паспорту гражданина Казахстана. В ходе допросов и экспертиз свою вину подсудимый полностью признал.

Автомобиль с писателем Захаром Прилепиным и его охранником Александром Шубиным взорвался 6 мая на дороге в Нижегородской области. Общественный деятель получил серьезные ранения, а его попутчик погиб на месте.