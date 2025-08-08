Следствие попросило заочно арестовать писателя Быкова

Следствие попросило суд в Москве арестовать писателя Дмитрия Быкова* заочно по обвинению в распространении фейков об армии. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Быкова. Он обвиняется по пункту „д“ части 2 статьи 207.3 УК РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти“)», — сказали в суде.

Заседание состоится 8 августа в 13:40 по московскому времени.

Ранее МВД России объявило Быкова* в розыск.

Осенью 2021 года Дмитрий Быков* уехал из России. Он открыто критиковал СВО на Украине. В июле 2022-го Минюст внес его в реестр иностранных агентов. За отсутствие маркировки его дважды штрафовали.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

