Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну

Следствие попросило суд продлить арест блогеру Арсену Маркаряну, которого обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Судебное заседание назначено на 3 сентября», — заявил собеседник агентства.

Маркарян долгое время скрывался за границей, но в конце августа вернулся в Россию. Известность он получил из-за провокационных интервью, в которых оскорблял женщин.

Кроме того, по словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, блогер постоянно поливал грязью участников СВО, их матерей и жен и призывал бомбить Москву. Его задержали в Кубинке.

Сам Маркарян не признал вину, заявив, что канал со скандальным видео не администрировал и человека на кадрах не узнает.