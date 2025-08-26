Блогер Маркарян и тюремная демагогия: думай и не болтай!

Блогер Арсен Маркарян задержан на 17 суток. Ему вменяют в вину реабилитацию нацизма. Как считает следствие, на одном из видеохостингов Маркарян записал и опубликовал запись, на которой порочил честь и достоинство защитников Отечества. Сам блогер своей вины не признает и заявляет, что канал не администрировал, а человека на видео не узнает. В общем, как в киноклассике: «Чей туфля?» Спустя время услышим: «Мой туфля».

То, что Маркарян ничего не знает и себя на видео не узнает, конечно, оправдательная сказка, которая по итогу, скорее всего, не сработает. Если бы блогер был уверен в собственной невиновности, то вряд ли пытался бы скрыться в Белоруссии. Оттуда, вероятно, он планировал перебраться куда подальше. Напомню, что задержали его в машине друга. Маркарян прятался в багажнике и прикрывался надувной лодкой. Но борода, видимо, выдала.

Маркаряну вменяют в вину очень серьезные вещи. В частности, оправдание террористических действий в России: он говорил о правильности налетов вражеских беспилотников. Вообще, Маркарян, если даже бегло ознакомиться с его деятельностью, болтал о чем угодно — лишь бы хайпить и зарабатывать на контенте. Больше всего, конечно, блогер хейтил женщин. Тем в основном и прославился.

Однако не один он такой. Например, ранее арестовали блогера Никиту Ефремова. Его подозревают в сборе донатов в пользу ФБК*. Или еще в копилку: гуру пикапа и тоже блогер Лесли объявлен в розыск. Таких историй хватает, и все они убедительно свидетельствуют о главном — за популярных блогеров взялись, и всерьез.