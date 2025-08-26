Блогер Маркарян и тюремная демагогия: думай и не болтай!
Блогер Арсен Маркарян задержан на 17 суток. Ему вменяют в вину реабилитацию нацизма. Как считает следствие, на одном из видеохостингов Маркарян записал и опубликовал запись, на которой порочил честь и достоинство защитников Отечества. Сам блогер своей вины не признает и заявляет, что канал не администрировал, а человека на видео не узнает. В общем, как в киноклассике: «Чей туфля?» Спустя время услышим: «Мой туфля».
То, что Маркарян ничего не знает и себя на видео не узнает, конечно, оправдательная сказка, которая по итогу, скорее всего, не сработает. Если бы блогер был уверен в собственной невиновности, то вряд ли пытался бы скрыться в Белоруссии. Оттуда, вероятно, он планировал перебраться куда подальше. Напомню, что задержали его в машине друга. Маркарян прятался в багажнике и прикрывался надувной лодкой. Но борода, видимо, выдала.
Маркаряну вменяют в вину очень серьезные вещи. В частности, оправдание террористических действий в России: он говорил о правильности налетов вражеских беспилотников. Вообще, Маркарян, если даже бегло ознакомиться с его деятельностью, болтал о чем угодно — лишь бы хайпить и зарабатывать на контенте. Больше всего, конечно, блогер хейтил женщин. Тем в основном и прославился.
Однако не один он такой. Например, ранее арестовали блогера Никиту Ефремова. Его подозревают в сборе донатов в пользу ФБК*. Или еще в копилку: гуру пикапа и тоже блогер Лесли объявлен в розыск. Таких историй хватает, и все они убедительно свидетельствуют о главном — за популярных блогеров взялись, и всерьез.
Кто-то видит в этом ущемление свобод, например свободы слова. Однако и тут приходится повторять банальность: в случае многих блогеров свобода слова давно перешла во вседозволенность. Люди болтают и болтают много, причем несут откровенную ересь и вредоносную чепуху.
Хорошо, когда у человека есть внутренние табу, самоцензура. Но это вообще редкость, а по нынешним временам — особенно. Если же еще и интеллект с совестью отсутствуют, то жди беды.
Человек, выходящий в Сеть, вступает на опасное поле борьбы, где конкуренция запредельная. Он вынужден творить дичь, чтобы удивлять, фраппировать, привлекать внимание аудитории. Но и это сделать проблематично — в насмотренный век, когда в социальных сетях и на видеохостингах творится такое, за что еще недавно принудительно отправляли в психиатрические клиники. А тут — шоу, а тут — донаты и лайки.
Это приводит к тому, что маркаряны несут ахинею и ей, как вирусом, заражают свою паству. Казалось бы, просто болтология, но подчас именно она оправдывает действия, например, тех несовершеннолетних, которые поджигают военкоматы или железнодорожные пути.
Большинству преступников всегда нужны оправдания злодеяний. А тут вроде бы популярный человек сказал, что атаковать беспилотниками — нормально, что защитники Отечества — … повторять гадость не стану. Да, определенно, наводить порядок в этой болтологической помойке необходимо.
Но есть и более серьезная проблема. Точнее — две. Первая — это проблема воспитания.
Людей необходимо морально, интеллектуально, духовно взращивать, тогда персонажи вроде Маркаряна им будут интересны примерно настолько, насколько интересны мокрицы, прячущиеся под камнем.
И вторая — проблема авторитетов. Еще Юлиус Эвола писал, что человек не может без авторитетов и иерархии. Так вот, хотелось бы авторитетов поавторитетнее, потому что нынешние блогеры ведут свою паству к обрыву. Поэтому мало задержать, важно заполнить смысловые пустоты.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.