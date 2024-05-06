Силовики провели обыск у религиозного блогера Кеворковой | 360°

Криминал 06 мая 2024, 10:09 Силовики провели обыск у религиозного блогера Кеворковой Обыски прошли у подозреваемой в оправдании терроризма блогера Кеворковой РИА «Новости»

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Правоохранительные органы провели обыски в жилье религиозного блогера Надежны Кеворковой. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации источника, силовики провели оперативные мероприятия в связи с тем, что блогера заподозрили в совершении преступления по статье об оправдании терроризма.

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По предварительным данным, речь идет о публикациях Кеворковой в социальных сетях о деятельности движения «Талибан»* и нападении банды Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году.

По информации источника, женщина является сторонницей исламской идеологии и поддерживает связь с замеченными в финансировании ИГ* людьми.

МВД в конце заново объявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую также обвинили в оправдании терроризма. Уголовное дело в отношении нее связано с заявлениями о гибели военкора Владлена Татарского.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

**ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.