Следствие изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Иванова

Следователи изучат сведения о телефонных разговорах бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.

По делу назначили еще несколько экспертиз. Следователь изучит изъятые в ходе обысков электронные носители и документы. Также должны поступить ответы на запросы в ФСБ.

Итоговое обвинение могут изменить и дополнить с учетом полученной информации. Против Иванова есть показания трех свидетелей, суд скрыл их фамилии.

Экс-замминистра обороны задержали 23 апреля. Следователи считают, что Иванов вступил в сговор с компаниями-подрядчиками Минобороны. В обмен на заключенные контракты они обеспечили ремонт недвижимости, принадлежащей Иванову.