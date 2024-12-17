Следователи завели два уголовных дела на мужчину, напавшего с ножом на ростовчан

Следователи возбудили два уголовных дела после нападения на девушку и подростка в Ростовской области, обвинив нападавшего в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Подозреваемый уже задержан. В ближайшее время следователь его допросит.

«В ходе расследования уголовного дела с учетом наступления тяжких последствий в виде смерти потерпевшей действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения», — уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты следственного управления сейчас устанавливают все обстоятельства преступления, проводят следственные действия.

МВД опубликовало кадры задержания нападавшего с ножом на ростовчан мужчины.

Неадекват с ножом сначала напал на девушку и нанес ей удары по всему телу. Пострадавшую госпитализировали, но позже она скончалась в больнице. Второй жертвой нападения стал подросток, который сумел от него отбиться.