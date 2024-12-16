Нападавшего с ножом на ростовчан мужчину задержали

МВД: в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который напал на девушку и подростка

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на подростка и девушку в Ростове-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Ростове-на-Дону по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется», — заявила она.

Источник 360.ru уточнил, что подозреваемый напал на подростка и девушку в один день.

«С мальчиком все хорошо, но он его задел в шею кухонным ножом. Девушке он нанес около 10 ударов, она в реанимации скончалась». — отметил он.

Ранее стало известно о нападениях на людей в Ростове-на-Дону. Мужчина выследил одну из жертв в подъезде многоэтажки. Девушка получила многочисленные ножевые ранения. Еще одному пострадавшему удалось отбиться. Мотивы преступления предстоит выяснить правоохранителям.