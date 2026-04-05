Следователи задержали третьего фигуранта дела об убийстве женщины в Москве

В Москве задержали еще одного подозреваемого по делу о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре. Об этом сообщили в Следственном комитете России .

По данным следствия, 19-летнего фигуранта задержали в Санкт-Петербурге. Он выполнял роль «курьера» — передавал часть похищенного имущества другим участникам преступления. Сейчас его доставили в Москву, с ним проводят следственные действия.

ЧП произошла 13 марта на северо-западе столицы. По версии следствия, в квартиру проник 20-летний футболист Даниил Секач, действовавший по указаниям неизвестных лиц, которые сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии.

Дверь ему открыла 16-летняя дочь хозяйки, которую телефонные аферисты также убедили, что мужчина связан с силовыми структурами. Позже в квартиру вернулась женщина — молодой человек ее избил, а затем нанес ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После преступления злоумышленник похитил имущество из квартиры.

Задержанный с детства занимался футболом и играл в молодежной сборной. По данным ТАСС, с января 2025 года атлет играл на позиции защитника за вторую команду екатеринбургского «Урала», а до этого — в молодежных академиях «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Сатурна».