Следователи задержали 15 человек за организацию незаконной миграции в Тульской области | 360°

Криминал 17 мая 2024, 17:56 Следователи задержали 15 человек за организацию незаконной миграции в Тульской области СК: под Тулой задержали сотрудников УМВД за организацию незаконной миграции Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом РИА «Новости» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

«Задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области», — указано в заявлении.

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Предполагается, что они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, у подозреваемых проводят обыски.

Ранее Следком раскрыл в Подмосковье преступную схему легализации мигрантов. Приезжие из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана незаконно получали в Московской области российское гражданство с помощью сотрудника миграционной службы. Правоохранители задержали тоже 15 человек. Еще нескольких организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии поймали в Приморье.