Организаторов незаконной миграции из Центральной Азии задержали в Приморье | 360°

Криминал 16 мая 2024, 08:43 Организаторов незаконной миграции из Центральной Азии задержали в Приморье ФСБ задержала в Приморье группу организаторов незаконной миграции Petrov Sergey/news.ru/globallookpress / Global Look Press

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В Приморье сотрудникам ФСБ удалось задержать несколько организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело, сообщило РИА «Новости».

Представители регионального управления ФСБ уточнили, что силовики пресекли нелегальную деятельность межэтнической группы, которая занималась легализацией в России незаконно приезжающих иностранцев, уроженцев стран Центрально-Азиатского региона.

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Правоохранители возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Подозреваемых отправили в изолятор.

Источник пояснил журналистам, что среди задержанных есть этнические таджики. Услугами пользовались выходцы из Таджикистана и Узбекистана.

Ранее в Московской области полиция задержала 15 подозреваемых по делу о легализации мигрантов. Представитель миграционной службы УМВД Домодедово помогал мигрантам из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана незаконно получить российское гражданство.