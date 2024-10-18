Следователи раскрыли принцип работы СВУ, убившего военкора Татарского

Следствие выяснило, каким именно способом злоумышленники активировали взрывное устройство, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом «Комсомольской правде» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

Сотрудники криминалистических подразделений нашли части СВУ и провели экспертизу. В результате следователи установили принцип работы взрывчатки, которую преступники вложили в подаренную Татарскому статуэтку.

СК также изучил видеозаписи и определил маршрут Дарьи Треповой* до прихода в кафе.

«Впоследствии на основании доказательств, собранных Следственным комитетом, обвиняемая Трепова* была осуждена к длительному сроку лишения свободы», — заключил Бастрыкин.

Ранее следователи обнаружили связь между убийством Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина. Оба преступления оплачивал один и тот же источник.

Машину Прилепина подорвали 6 мая 2023 года. Писатель получил ранения, его водитель скончался на месте.