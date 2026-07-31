Следователи Петербурга задержали директора стройфирмы после гибели рабочего

Обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ предъявили следователи Санкт-Петербурга генеральному директору строительной фирмы после гибели рабочего. Об этом сообщила пресс-служба городского СК.

Криминалисты установили, что рабочий погиб при падении с пятого этажа во время строительства. Руководитель компании, чтобы скрыть происшествие, вывез труп и выбросил в лесополосу в Курортном районе.

Останки погибшего обнаружили прохожие в минувший вторник, 28 июля. Следователи установили личность погибшего и вышли на стройку, где он погиб.

Генерального директора строительной фирмы обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ближайшее время следователи подадут ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения.

Источник 360.ru в правоохранительных органах уточнил, что рабочий провалился в отверстие, предназначенное для подъема тяжелых грузов, и упал на лежащую внизу арматуру, которая пробила ему легкое.

По словам источника, на стройку рабочий пришел нетрезвым, директор отправил его на уборку пятого этажа, где сотрудник потерял равновесие и упал. Сам руководитель в этот момент уже уехал со стройки, но после получения сообщения вернулся и приказал всем рабочим молчать о случившемся. Тело он вывез на служебной машине.

В середине июля водитель Lada Priora насмерть сбил дорожного рабочего, наносившего разметку на проезжую часть дороги в Сургуте. От полученных ранений пострадавший скончался до прибытия скорой.