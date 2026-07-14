Автомобиль сбил насмерть дорожного рабочего в Сургуте

В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием дорожного рабочего. Мужчина, который наносил разметку на дороге, погиб на месте аварии, сообщил сайт URA.RU .

По информации, полученной от пресс-службы Госавтоинспекции Югры, происшестивие случилось 13 июля около 23:25 на Югорском тракте в районе дома №7/7. Водитель автомобиля Lada Priora 2002 года рождения сбил пешехода 2001 года рождения.

Представитель Госавтоинспекции сообщил, что рабочий выполнял дорожные работы по нанесению разметки на проезжей части. В результате ДТП пешеход погиб до прибытия скорой помощи.