Следователи нашли подозреваемого во взрыве газа в доме под Тулой

Следователи выяснили причины обрушения части многоквартирного дома в Куркине и установили, кто виновен во взрыве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого», — отметили в ведомстве.

В субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Куркине. В результате частично обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали 10 человек, им предоставили пункты временного размещения.

Четверо человек пострадали и попали в Ефремовскую районную больницу. По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.