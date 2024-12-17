Следователи начали допрос охранников дома, возле которого погиб генерал Кириллов

Правоохранители начали допрашивать охранников ЖК «Среда», где сегодня утром в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, следователи выясняют, как именно подрывники могли выследить Кириллова. Стражи порядка собираются забрать камеры ЖК и узнать, кто именно оставил самокат со взрывчаткой у подъезда. Мощность заложенного СВУ составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

При этом камеры могут не сильно прояснить ситуацию. Как рассказала в беседе с 360.ru местная жительница, они работают некачественно. Причем плохое изображение на камерах давно волнует жильцов, ведь криминальные происшествия случались в доме неоднократно. Например, два года назад в ЖК напали на девушку. Дело помогли раскрыть показания свидетелей, а не видеонаблюдение.

Взрыв раздался у подъезда утром 17 декабря. Как отметили в СК, причиной произошедшего стала детонация взрывного устройства, заранее установленная в самокате.