Следком возбудил дело после обстрела полицейской машины в Ингушетии

При нападении на полицейскую машину в Назрани погибли три человека. Правоохранители возбудили уголовное дело и занялись розыском подозреваемых, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Ингушетии.

Уголовное дело следователи возбудили по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и статье 222 УК России «Незаконный оборот оружия».

Неустановленные лица около 22 часов из машины обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД возле федеральной трассы «Кавказ», а потом скрылись. Следком сообщил, что погибли три человека, включая сотрудника полиции.

По информации СМИ, в обстрелянной машине находился заместитель руководителя Центра «Э» и сотрудник патрульно-постовой службы Магаса. Преступники сожгли свою легковушку и предположительно уехали из республики.