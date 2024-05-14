Криминал 14 мая 2024, 01:05 Главного кадровика Минобороны задержали по уголовному делу — СМИ ТАСС: начальника Главного управления кадров Минобороны Кузнецова задержали РИА «Новости»

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Начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. <…> Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил собеседник агентства.

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По информации источника, дело ведет Главное военно-следственное управление СК РФ.

Новым министром обороны России ранее предложили назначить Андрея Белоусова. Во главе ведомства захотели видеть человека с опытом управления экономическими процессами. Об этом на стриме 360.ru заявил политолог Сергей Маркелов.