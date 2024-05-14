Криминал 14 мая 2024, 06:31 Суд получил ходатайство об аресте тезки Кузнецова, а не самого чиновника — СМИ РИА «Новости»: следствие запросило арест тезки начальника кадровой службы МО РИА «Новости»

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Следственные органы ходатайствовали об аресте Юрия Кузнецова, полного тезки начальника главного управления кадров Минобороны России. Об этом РИА «Новости» сообщили в 235-й гарнизонном военном суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — заявил представитель суда.

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Агентство уточнило, что фигурант уголовного дела — полный тезка чиновника, а не он сам. Заседание суда по поводу избрания меры пресечения планировали провести 13 мая в 18:25. О решении судьи пресс-служба не объявляла.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании главного кадровика Минобороны. По его словам, Юрий Кузнецов стал фигурантом уголовного дела, которое расследовало Главное военно-следственное управление СК России.