Подросток устроил бойню на даче из-за безответной любви. Жертвами стали девочка и 3 парня

Школьник устроил резню на праздновании дня рождения в Байкальске, а затем поджег дом с телами своих жертв. Все, что известно о шокирующем убийстве в Иркутской области, — в материале 360.ru.

Массовое убийство на даче в Байкальске: подробности Вечеринку подростки устроили, чтобы отметить день рождения. Местом для нее стал частный дом в СНТ «Горный Байкал». В какой-то момент один из парней схватил нож и бросился на остальных молодых людей.

Четверых убил, еще четверо смогли выжить, состояние одного из них оценивают как тяжелое (у мальчика ранение шеи). После бойни нападавший поджег дом и там же скончался.

Фото: Машина скорой помощи в Дубне / Медиасток.рф

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что ни один из подростков не состоял на учете в КДН. Также глава региона подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших окажут помощь.

Я сам отец и даже не могу представить, что сейчас чувствуют родители погибших детей. И это — страшно. Ведь чужих детей не бывает. Безусловно, необходимо оказать семьям погибших любую помощь, в том числе с похоронами. Игорь Кобзев Губернатор Иркутской области

Среди погибших 16-летняя девочка и трое мальчиков — самому младшему было 13 лет, двум другим — 14. Парню, который напал на сверстников, было 17 лет. После резни СК возбудил уголовное дело по статье о массовом убийстве. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты, команда психологов, заместитель Кобзева Вячеслав Эглит, зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова, министр здравоохранения региона Андрей Модестов, глава Минобразования Максим Парфенов, глава Минсоцразвития Владимир Родионов и детский омбудсмен Татьяна Афанасьева. Также по поручению губернатора в регионе создали оперативный штаб. В Байкальске объявили трехдневный траур.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Мотивом убийцы могла быть безответная любовь По информации источника Telegram-канала Baza, подросток мог устроить поножовщину из-за девочки, которая не согласилась с ним переспать. В общей сложности на вечеринке было 14 ребят. Праздновали 15-летие одной из школьниц. Ближе к ночи пятеро из них, в том числе и именинница, ушли по домам, уточнил собеседник канала. Один из парней сильно перебрал с алкоголем и начал приставать к одной из девочек, настойчиво предлагая ей заняться сексом. Та отказалась, но парень не воспринял это всерьез.

Тогда за подругу заступились другие подростки. Во время конфликта неадекват схватил канцелярский нож и напал на окружающих. После резни он открыл газ и поджег дом, но не смог выбраться из огня и скончался, сгорев заживо.

Фото: скриншот видео СК РФ / Telegram

Похожую хронологию событий опубликовал Shot. По его данным, вечеринку нападавший организовал ради 15-летней девушки, в которую был влюблен. Но на празднике школьница в какой момент отвергла его (ей самой удалось выжить), тогда он сначала пытался добиться внимания другой школьницы, а потом схватился за нож и бросился на остальных, добавил собеседник канала. Позже стало известно, что одна из участниц тусовки смогла спастись, притворившись мертвой, отметил источник 360.ru. После этого девочка дождалась, что убийца пойдет в другую комнату, и смогла выбраться на улицу, где попросила соседей о помощи.

Одна из местных жительниц рассказала «ИрСити», что потеряла в этой бойне брата. Все погибшие и пострадавшие, по ее словам, учились в одной школе.

Фото: скриншот видео СК РФ / Telegram

«Куча детей отмечали день рождения. На этом участке два дома, были теперь уже: старый и новый — огромный, недостроенный. Все сгорело. Поножовщина и сгоревшие тела. Маленькая девочка с ранениями в реанимацию доставлена, по-моему, дочь хозяев дачи», — поделилась она. Другая собеседница издания сообщила, что на празднике были две ее сестры. У одной — раны на руке и горле. «У подружки был день рождения. Вечером я созванивалась с ней, все было хорошо. Они, несовершеннолетние, выпили алкоголь и легли спать. А вот этот человек, который это все совершил, накинулся и сразу четверых убил. Пошел во второй дом и еще троих ранил», — уточнила девушка.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Родители погибших детей могли не знать о вечеринке О происходящем на празднике участники писали в закрытый Telegram-канал, туда же записывали видеокружки. На одном из них видно, что стол у подростков буквально ломился от спиртного: на тусовку купили 15 бутылок алкогольных коктейлей, три — водки, две —джина, 1,5 литра пива. В качестве закуски была лапша быстрого приготовления и чипсы. «Сегодня жестко, короче, бухаем», — прокомментировал один из молодых людей. Причем изначально настроение на тусовке было совсем не дружелюбным. Судя по этим записям, подростки общались между собой очень грубо, много матерились и даже в шутку угрожали друг другу.