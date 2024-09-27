Историей о рабстве в Тюменской области заинтересовался Следком

Правоохранители в Тюменской области устроили проверку по истории о попавшем в рабство мужчине. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об этом деле, сообщила пресс-служба.
Правоохранители узнали из СМИ, что уроженец Омской области провел много лет в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино. Следственные органы начали процессуальную проверку по статье 127 УК России «Незаконное лишение свободы». Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ее результатах.
Мужчина из омского города Тюкалинск пропал в 2000 году, когда уехал на подработку, сообщил Ura.ru. Родственники обратились в полицию, его объявили в розыск. Только спустя 24 года благодаря бдительной жительнице села Большое Сорокино пленника удалось вернуть домой. Он работал на неких мужчин за еду.
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