Бортников назвал число задержанных после теракта в «Крокус Сити Холле»

Бортников: по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержали более 20 человек

Правоохранительные органы задержали свыше 20 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его слова привело РИА «Новости» .

«Мы в настоящее время устанавливаем круг причастных к злодеянию. Задержали уже более 20 лиц, в том числе непосредственных пособников и исполнителей», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что двое из четырех участников незадолго до теракта прибыли в Россию из Турции. Один из задержанных признался, что прилетел оттуда еще 4 марта, за убийство людей ему предложили порядка 500 тысяч рублей.

«Хочу заверить, что следствие установит все обстоятельства преступления, ни один из причастных не избежит наказания», — добавил Бортников.

Ранее Бортников указал на причастность украинской разведки к теракту в «Крокусе».