Скрывались 17 лет. Убийцы криминального авторитета Джонуа получили по 25 лет колонии
Суд вынес приговор убийцам Беслана Джонуа
Российский суд вынес приговор двоим участникам убийства предпринимателя Беслана Джонуа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале.
Оба фигуранта дела, 35-летний Юрий Усмял и 36-летний Сергей Шитиков, получили по 25 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновным в убийстве, совершенном организованной группой по найму.
Следствие установило, что в ночь на 8 февраля 2007 года трое преступников приехали на автомобиле к дому Бенуа в Денежном переулке. Они расстреляли предпринимателя из автомата.
Бизнесмен от полученных ранений скончался на месте. Злоумышленники с места преступления скрылись, оружие они оставили рядом с телом Джонуа.
За убийство предпринимателя осужденные получили более пяти миллионов рублей в долларовом эквиваленте. Один из участников преступления уже умер. Уголовное преследование в его отношении прекратили.
Кроме того, в отдельное производство прокуратура выделила дело в отношении организаторов убийства и «иных лиц».
Беслан Джонуа — уроженец Абхазии. В 2007 году «Коммерсант» называл его «заметной фигурой в криминальном сообществе всего постсоветского пространства». Газета не исключала в его убийстве политический след.
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