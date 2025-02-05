Скрывались 17 лет. Убийцы криминального авторитета Джонуа получили по 25 лет колонии

Российский суд вынес приговор двоим участникам убийства предпринимателя Беслана Джонуа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале .

Оба фигуранта дела, 35-летний Юрий Усмял и 36-летний Сергей Шитиков, получили по 25 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновным в убийстве, совершенном организованной группой по найму.

Следствие установило, что в ночь на 8 февраля 2007 года трое преступников приехали на автомобиле к дому Бенуа в Денежном переулке. Они расстреляли предпринимателя из автомата.

Бизнесмен от полученных ранений скончался на месте. Злоумышленники с места преступления скрылись, оружие они оставили рядом с телом Джонуа.

За убийство предпринимателя осужденные получили более пяти миллионов рублей в долларовом эквиваленте. Один из участников преступления уже умер. Уголовное преследование в его отношении прекратили.

Кроме того, в отдельное производство прокуратура выделила дело в отношении организаторов убийства и «иных лиц».

Беслан Джонуа — уроженец Абхазии. В 2007 году «Коммерсант» называл его «заметной фигурой в криминальном сообществе всего постсоветского пространства». Газета не исключала в его убийстве политический след.



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