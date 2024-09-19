«Сказали, что выслали подарок». Семья лжебизнесменов из Кемерова обманула 98 женщин

Отец и двое сыновей из Кемерова организовали мошенническую схему с украшениями и обманули 98 женщин. Источники 360.ru рассказали, на что рассчитывали злоумышленники и как они убеждали жертв в искренности своих намерений.

В пресс-службе судов Кемеровской области сообщили, что процесс начался еще летом. По данным следствия, трое мужчин знакомились в интернете с женщинами и предлагали им дорогие украшения, прося лишь оплатить доставку из-за границы и таможенные расходы. Когда женщины соглашались и переводили деньги, мошенники исчезали.

Один из источников рассказал, что преступники выдавали себя за иностранных бизнесменов.

«Присылали какие-то фотки. [Представлялись] богачами. <…> Просто прислали фотку и сказали, что выслали подарок», — добавил он.

Другой источник 360.ru объяснил, на что рассчитывали мошенники.

«Есть момент такой, когда боишься кого-то подвести. Вот они давят на этот момент, на нашу проблемную точку, когда мы стесняемся кого-то подвести, хоть это нам на фиг не нужно, но вот: а вдруг подведешь человека?» — объяснил он.

Собеседник 360.ru добавил, что мошенники всегда находят у человека слабое место и начинают воздействовать на него.

Ранее житель Башкортостана, мечтавший о большой любви, потерял 39 тысяч рублей из-за действий мошенников.