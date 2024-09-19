Житель Башкирии заплатил мошенникам почти 40 тысяч рублей, мечтая о свидании с незнакомкой

Молодой человек из Белорецка, мечтая найти любовь, наткнулся на объявление о знакомстве с прекрасной девушкой, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГУ МВД Башкирии.

Обманщица, выдав себя за обаятельную собеседницу, предложила посетить культурное событие, прислав ссылку на сайт с информацией о мероприятии. Однако цена билетов вызвала у юноши сомнения. Он решил оплатить только половину стоимости, надеясь на развитие их отношений. К сожалению, вместо романтики его ждало жестокое разочарование. После перевода денег, противостоящая ему виртуальная «избранница» неожиданно отказалась от встречи и предложила вернуть билеты.

Наивный юноша обратился в службу поддержки сайта только чтобы получить печальную новость: для возврата средств на его карте должно оставаться не менее пяти тысяч рублей. Не подозревая о мошеннической схеме, он пополнил баланс своей карты и снова попытался вернуть деньги. Однако вместо этого его средства продолжали исчезать. Служба поддержки объясняла это техническими сбоями и требовала от него внести все большие суммы — сначала 10, затем 20 тысяч. Каждый раз его усилия оборачивались неудачей, прежде чем он осознал, что стал жертвой мошеннической схемы.

В итоге, белоречанин лишился почти 39 тысяч рублей, а его мечты о любви разрушились.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.