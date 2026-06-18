Суд запретил Шурыгиной общаться со свидетелями и пользоваться интернетом

Суд отправил блогера Диану Шурыгину под домашний арест, запретив ей общаться со свидетелями и подозреваемыми, а также пользоваться почтой и интернетом. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Против Шурыгиной возбудили уголовное дело о распространении порнографии. Обвинение уже предъявили.

«Шурыгиной под домашним арестом запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также иными лицами, осведомленными о расследовании дела», — заявили журналистам.

При этом Шурыгиной разрешили общаться с адвокатами и близкими родственниками. Под запрет также попали средства связи и интернет. Ей можно отправлять жалобы в органы госвласти и правоохранительные органы, а также получать процессуальные документы.

Ранее появилась информация, что после назначения домашнего ареста Шурыгина продолжила продавать доступ к закрытому телеграм-каналу.