СК завершил расследование теракта, при котором погиб генерал-лейтенант Кириллов

Следственный комитет завершил расследование теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что по делу проходят Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Роберт Сафарян и Рамазан Падиев. Им предъявили обвинения по статьям о совершении теракта организованной группой, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также обучении террористической деятельности.

Следователи установили, что преступление длительное время готовили на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы переправили в Россию из Польши замаскированные в бытовые предметы компоненты самодельного взрывного устройства и доставили их Сафаряну.

Он хранил их дома и затем передал исполнителю теракта Курбонову, который собрал взрывное устройство и закрепил на самокат около подъема дома Кириллова. После теракта исполнитель попытался скрыться в квартире, которую для него заранее арендовали Падиев и Точиев.

СК собрал достаточную доказательную базу и направил дело в суд для рассмотрения по существу. Также продолжается расследование против заочно арестованных соучастников преступления, в том числе проживающего в Евросоюзе украинца.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года при срабатывании взрывчатки мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте.