Исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов, продлили арест

Басманный суд Москвы продлил до 17 мая арест Ахмаджону Курбонову, которого обвинили в теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Курбонова задержали на следующий день после гибели Кириллова. По версии следствия, он, действуя по указаниям кураторов из СБУ, привез к дому, в котором жил генерал, заминированный самокат и, увидев жертву в объективе камеры, нажал на кнопку. Кириллов и его помощник Илья Поликарпов скончались на месте.

Следователям Курбонов признался, что ему обещали 100 тысяч долларов и паспорт европейской страны. Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

В январе обвинения предъявили еще двум подозреваемым по делу — Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву. По данным следствия, они должны были обеспечить исполнителю убежище после теракта, но тот не успел до него добраться.