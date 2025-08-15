Куратора убийства начальника РХБЗ Кириллова объявили в международный розыск

Курировавшего троих обвиняемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявили в международный розыск. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По данным источника, на момент преступления организатор убийства Кириллова находился в Дубае. Его личность уже установили, фигуранта объявили в международный розыск.

Организатор убийства в Сети обратился с просьбой к Батухану Точиеву подыскать жилье для его родственника Ахмаджона Курбонова. Точиев ранее с Курбоновым не был знаком.

Точиев нашел подходящее жилье, получил денежные средства для оплаты от куратора и отправил двоюродного брата Рамазана Падиева передать ключи Курбонову.

Точиев познакомился с куратором, оказавшимся выходцем из Средней Азии, в колонии общего режима еще в 2022 году, когда отбывал срок за грабеж. После освобождения они поддерживали отношения.

Когда Кириллов и Поликарпов 17 декабря 2024 года выходили вместе из подъезда, Курбонов дистанционно запустил установленное на самокате взрывное устройство, мощность которого составляла 500 г в тротиловом эквиваленте.