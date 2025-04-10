СК завел уголовное дело после нападения на журналистов в Москве

Следователи завели уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.
По предварительной информации, 9 апреля съемочная группа канала по редакционному заданию находилась в здании частной медицинской клиники на Минской улице. Один из сотрудников учреждения напал на журналистов, желая им помешать.
Ранее стало известно, что в Тюмени пропал спортивный журналист Александр Круглов. Он приехал для работы в качестве корреспондента на соревнованиях по биатлону в «Жемчужине Сибири», но на аккредитации не появился и перестал выходить на связь. Телефон мужчины отключен.
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