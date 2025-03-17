Спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени

В Тюмени бесследно исчез спортивный журналист Александр Круглов. Мужчина приехал туда для работе в качестве корреспондента на соревнованиях по биатлону в«Жемчужине Сибири». Информация о поиске Круглова появилась на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» .

Последний раз журналиста видели 12 марта в Восточном районе Тюмени. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Телефон мужчины отключен. Сообщается, что он был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и черные ботинки. Из отмеченных черт внешности — худощавое телосложение, рост 178 сантиметров, темно-русые волосы и карие глаза.

По данным 72.ru, заявка на поиск 40-летнего мужчины поступила в воскресенье 16 марта. Он должен был приехать в тюменский областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 13 марта, чтобы пройти аккредитацию для освещения соревнований, но так там и не появился.

Александр Круглов — спортивный журналист и автор проекта «Штрафные 150» о биатлоне. На его YouTube-канал подписано почти 14 тысяч человек.