СК завел уголовное дело после нападения на журналистов в Москве

После нападения на журналистов в Москве, снимавших тренинг популярного психолога по редакционному заданию, СК России завел уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о нападении распространилась в соцсетях и СМИ. ЧП произошло на мероприятии коуча Юлии Ивлиевой. Корреспондента несколько раз ударили по лицу.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании и установленных обстоятельствах случившегося.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что охранники психолога набросились на журналистов из-за неудобных вопросов. Представителю СМИ сломали камеру, а потом заковали его в наручники.