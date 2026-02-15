СК завел дело после вооруженного нападения на храм в Челябинске

СК завел дело о покушении после нападения с ножом на храм в Челябинске

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал напавший на храм с ножом местный житель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, утром 15 февраля 25-летний мужчина нанес ножевые ранения женщинам 53 и 74 лет, причиной стал малозначительный повод. СК ведет расследование по статье о покушении на убийство двух человек. Потерпевших госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние не уточняется.

Подозреваемого задержали, ведомство решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. СК назначил комплекс судебных экспертиз, следственные действия продолжатся.

