Неадекват с ножом напал на храм в Челябинске

Baza: в Челябинске мужчина с ножом напал на храм во время службы

Как минимум два человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины на храм в Челябинске. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

ЧП произошло во время утренней службы в воскресенье. Неизвестный пришел в храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», ранил прихожанку и сестру-послушницу.

Пострадавших доставили в больницу, одной зашили рану, а другой наложили повязку. Оперативные службы Челябинской области с заявлением о происшествии пока не выступали, информация уточняется.

