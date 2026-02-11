Жителя Салехарда задержали за пьяную поножовщину возле бара

Правоохранители задержали жителя Салехарда по подозрению в нападении на посетителя бара. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с гостем заведения. Недалеко от бара мужчина напал на оппонента с ножом. У потерпевшего зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 11 лет колонии.

