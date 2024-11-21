СК завел дело после стрельбы с поножовщиной в ТЦ Каменска-Уральского

Уголовное дело о покушении на убийство завели против жителя Каменска-Уральского, ранившего в ходе конфликта в торговом центре города вооруженного травматом соперника. Об этом 360.ru сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Он уточнил, что конфликт между двумя посетителями торгового центра возник днем 21 ноября. В ходе драки подозреваемый достал нож и несколько раз ранил соперника в руку и туловище. В ответ потерпевший несколько раз выстрелил в сторону обидчика из травматического пистолета.

Шульга добавил, что оба мужчины получили ранения и сейчас находятся в больнице. В ходе расследования криминалисты установят роль каждого из участников конфликта, чтобы дать правовую оценку.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что конфликт между мужчинами возник на почве личных неприязненных отношений. Поэтому при встрече в торговом центре они сначала начали оскорблять друг друга, а после схватились за оружие.

Ранее видео с дракой вооруженных мужчин в торговом центре Каменска-Уральского опубликовал 360.ru.