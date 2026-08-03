В подмосковном Солнечногорске неизвестный с ножом напал на двух прохожих

Неизвестный напал с ножом на двух прохожих мужчин в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, утром 3 августа злоумышленник нанес двум прохожим ножевые ранения. Один из пострадавших, 44-летний мужчина, умер на месте, второго же, 48-летнего, госпитализировали — с ранениями плеча и предплечья. Ему оказали медпомощь.

Следователь следственного отдела по Солнечногорску возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Специалисты осмотрели место происшествия и запланировали назначение судмедэкспертиз. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, который направлен на установление и задержание преступника.

В Курганской области мужчину осудили за убийство с особой жестокостью. Местного жителя признали виновным в поджоге человека на почве ревности.