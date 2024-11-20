СК завел дело после гибели жительницы Иркутской области от выстрела охотника

Источник 360.ru: у погибшей от выстрела охотника под Нижнеудинском остались дети

Выстрелившего по ошибке в женщину на трассе в Иркутской области охотника задержали. Мужчина принял погибшую за дикого зверя. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве заявили, что завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Криминалисты установили, что в ночь на среду, 20 ноября, на 1385-м километре автодороги «Сибирь» двое мужчин вышли на охоту на дичь. Один из них увидел в тепловизоре предполагаемое животное и выстрелил два раза.

Прибыв на место, мужчины увидели раненую женщину, которая стояла рядом со своей машиной. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а охотники сбежали с места преступления.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. У них забрали оружие и вещественные доказательства. Кроме расследования смерти женщины, сотрудники ведомства проверят законность охоты на этом участке.

Ход и результаты расследования уголовного дела и установления всех обстоятельств произошедшего взяла под контроль региональная прокуратура.

Осведомленный источник 360.ru, сообщил, что у погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Опекунство над ними готова взять их тетя.

По данным Shot, свидетелем убийства стал водитель машины, в которой ехала женщина. Авторы уточнили, что на трассу попутчики вышли покурить, но попали на двух браконьеров, один из которых открыл стрельбу.