Shot: браконьеры убили женщину на трассе в Иркутской области, приняв за зверя

Браконьеры застрелили из охотничьего карабина «Вепрь» женщину на трассе в Иркутской области, по ошибке приняв ее за зверя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина ехала на машине с другом и остановилась, чтобы отдохнуть и перекурить. В этот момент из леса раздался выстрел, и она упала мертвой. После этого на дорогу выехал автомобиль УАЗ и скрылся.

Друг погибшей не пострадал и сразу сообщил о происшествии в полицию. На въезде в город Нижнеудинск браконьеров задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Амурской области на незаконной охоте застрелил другого браконьера, перепутав его со зверем. Перед этим, по предварительным данным, они убили самку изюбря.