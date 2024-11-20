Браконьеры убили женщину на трассе в Иркутской области

Браконьеры застрелили из охотничьего карабина «Вепрь» женщину на трассе в Иркутской области, по ошибке приняв ее за зверя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Женщина ехала на машине с другом и остановилась, чтобы отдохнуть и перекурить. В этот момент из леса раздался выстрел, и она упала мертвой. После этого на дорогу выехал автомобиль УАЗ и скрылся.
Друг погибшей не пострадал и сразу сообщил о происшествии в полицию. На въезде в город Нижнеудинск браконьеров задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее житель Амурской области на незаконной охоте застрелил другого браконьера, перепутав его со зверем. Перед этим, по предварительным данным, они убили самку изюбря.
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