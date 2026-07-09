СК завел дело на бывшего председателя Беловодского районного суда ЛНР

Председатель СК России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики (ЛНР) Александра Горенко по статье о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что в 2021 году Горенко получил от местного жителя 4,4 миллиона рублей за освобождение из-под стражи его сына. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности за оборот наркотических средств.

«Не имея возможности и не намереваясь выполнять какие-либо действия для решения указанных вопросов, Горенко присвоил указанную сумму», — подчеркнули в пресс-службе.

СК проводит необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы.

Ранее бывшего председателя Росавиации задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.