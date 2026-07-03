Экс-главу Росавиации арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Суд арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько на два месяца. Об этом сообщил корреспондент РБК со ссылкой на своего корреспондента из Хорошевского суда Москвы.

Бывший глава ведомства стал обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год — почти 14 лет. В сентябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности, назначив новым главой Дмитрия Ядрова.

В 2020–2021 годах Нерадько также был первым заместителем министра транспорта, совмещая эту должность с руководством ведомством.

Экс-руководитель Росавиации мог быть причастен к продаже самолетов и вертолетов за рубеж в 2020-2021 годах, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По словам собеседника журналистов, часть воздушных судов нашли на Украине. Преступную схему следователи раскрыли еще в 2024 году.

Участник судебного процесса в комментарии РИА «Новости» сообщил, что вместе с Нерадько Хорошевский суд Москвы отправил под стражу его бывшего заместителя по Росавиации Константина Махова.

Он также проходит по делу о мошенничестве. По словам собеседника агентства, второй арестованный останется под стражей до 9 августа.