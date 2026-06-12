СК запросил арест сбившего пешеходов на Урале водителя

Следствие просит об аресте водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге

Следственный комитет ходатайствовал об аресте водителя автобуса, наехавшего в Екатеринбурге на пешеходов. Об этом заявил помощник главы регионального управления СК Максим Чалков, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Позиция следствия заключается в том, чтобы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты могут воспрепятствовать расследованию», — подчеркнул он.

Авария в Екатеринбурге произошла 10 июня на пересечении улиц 8 Марта и Малышева. СК установил, что водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с легковушкой и наехал на пешеходов.

Жертвами стали четыре человека, еще шестеро пострадали. Силовики задержали 43-летнего директора транспортной фирмы и 49-летнего водителя, который оказался иностранным гражданином.

Сам водитель маршрутки объяснил, что перепутал педали тормоза и газа, после чего произошло столкновение.